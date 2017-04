Los fumadores expuestos a la contaminación tienen más riesgo de muerte

Michelle C. Turner, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio, considera que "con los niveles de PM 2.5 observados en este estudio, la reducción del tabaquismo tendrá un mayor impacto en la disminución de la mortalidad que la reducción de la exposición a la contaminación atmosférica". Sin embargo, estar expuesto a menos partículas finas también contribuirá a prevenir una proporción de la mortalidad atribuida a fumar cigarrillos.

La investigación, que publica la revista "Environmental Research", ha analizado los efectos de la exposición a las partículas finas (PM 2.5) en personas fumadoras y no fumadoras. Tras recordar que investigaciones previas ya habían hallado una interacción aditiva entre PM 2.5, fumar cigarrillos y cáncer de pulmón, ahora los investigadores han analizado también si la combinación de estas exposiciones potencia la mortalidad por enfermedad cardiovascular.

