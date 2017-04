“Los gremios docentes se victimizan, ni lejos hubo represión”

También consideró que “estamos en un momento de cambio de paradigmas y no de parte del gobierno que siempre dijo lo mismo sino de la mayoría de argentinos que se animaron a decir lo que pensaban lo que el gobierno de Cristina no los dejaba hacer”. Según el dirigente del PRO, esa “mayoría” cree que “para salir adelante hay que levantarse y salir a hacer lo que hay que hacer sin encontrarse con otro que se lo impida. Lo vimos en el rechazo al paro y los piquetes”.

En diálogo con el programa A Diario, conducido por Ciro Seisas, el legislador ratificó lo que este domingo manifestó por Twitter. “Lo que vimos ayer fue una continuidad de un reclamo netamente político con la intención política de desgastar al gobierno nacional y al presidente Macri”, señaló en primer lugar. “Los docentes mantuvieron de rehenes a los chicos más de un mes no permitiéndoles ir a clase, como eso no les salió y la gente se cansó de los paros, bajaron esa medida y buscaron victimizarse”, sostuvo.

