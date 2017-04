Los hombres también podrían sufrir depresión posparto

Por fuera de este estudio, muchos casos se analizan en consultorio. El psicoterapeuta Adrew Briggs trató en Inglaterra cerca de 400 hombres con el problema. “Hay muchos tipos de depresión postnatal masculina así como hay muchos hombres que la sufren", señaló y lamentó que “los servicios de salud están todavía muy centrados en la madre” y que “los hombres no son vistos como una parte igualitaria en el rompecabezas de la familia”.

