Los mensajes más y menos picantes de los Globos de Oro

El más ácido de la noche fue sin duda Hugh Laurie (mejor actor de reparto por "The Night Manager"), que dijo que estos quizá serían los últimos Globos de Oro porque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los premios, contiene en su nombre las palabras "Hollywood", "prensa" y "extranjero", una irónica alusión del actor a los polémicos mensajes de Trump.

En cuanto a los mensajes reivindicativos, Claire Foy (mejor actriz de serie dramática por "The Crown") abogó porque las mujeres estén "en el centro del mundo", mientras que la productora de "The People v. O.J. Simpson" (mejor miniserie), Nina Jacobson, lamentó que los temas de la serie sean tan "dolorosamente relevantes" en 2016.

En el mismo plano sensible, los asistentes al hotel Beverly Hilton de Los Ángeles rindieron homenaje a las actrices Carrie Fisher y Debbie Reynolds, madre e hija que fallecieron recientemente con apenas 24 horas de diferencia.

"Estos son los Globos de Oro, uno de los pocos lugares que quedan en Estados Unidos que todavía respetan el voto popular", dijo Fallon en uno de sus pocos dardos dirigidos a Trump, al que comparó, sin mencionar expresamente, con el malvado rey Joffrey de "Game of Thrones".

"Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa", comenzó con energía la protagonista de "Out of Africa" (1985) en un discurso marcado de principio a fin por la crítica a Donald Trump y que causó furor en las redes sociales.

