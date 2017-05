Los motores del Súper TC2000 ya rugen en Rosario

Para el que haga la pole position se le dará un punto. El total máximo de unidades en disputa del fin de semana será de 42 puntos mientras que en las fechas anteriores el máximo fue de 31. Respecto de los neumáticos para todo el evento se sellarán, sortearán y distribuirán diez nuevos. Se espera que el clima no sea tan hostil: se especula con bajas temperaturas pero sin lluvias.

