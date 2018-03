Los problemas de la tiroides afectan más a la mujer

La glándula tiroides recibe su nombre de las palabras del latín glandem 'bellota', -ulam 'pequeño' y del griego antiguo θυρεοειδής ', en forma de escudo. Ya Leonardo da Vinci incluyó la tiroides en algunos de sus dibujos con la forma de dos glándulas separadas una a cada lado de la laringe. En la antigüedad se le atribuía a la tiroides varias funciones imaginativas, incluyendo la lubricación de la laringe, un reservorio de sangre para el cerebro y un órgano estético para mejorar la belleza del cuello femenino.

La tiroides es una glándula endocrina. Está ubicada en la parte anterior y por delante de la tráquea, en la base del cuello, debajo de la nuez de Adán. Tiene forma de mariposa.

¿Cuál es su función? ¿Qué pasa cuando funciona mal?

La glándula tiroides es un órgano importante que secreta hormonas (hormonas tiroideas, T3 y T4), que influyen en la actividad de las células de todo el cuerpo y controlan el metabolismo. La hormona tiroidea afecta muchas funciones corporales, como la contractilidad del corazón, la motilidad gastrointestinal y la mineralización ósea, entre otros. Estas funciones están aumentadas en pacientes que tienen hipertiroidismo (produce hormonas en más), y disminuidas en pacientes con hipotiroidismo (menor producción de hormonas).

Los síntomas de los pacientes con hipotiroidismo pueden ser fatiga, aumento de peso, piel seca o estreñimiento; mientras que en el hipertiroidismo incluyen palpitaciones, insomnio o pérdida de peso, algunas veces exoftalmia. El Hipotiroidismo es una enfermedad frecuente, sobre todo en mujeres.

La tiroides, ¿también está relacionada con la fertilidad?

Alrededor del 40% de las mujeres con hipotiroidismo presenta trastornos menstruales. Las alteraciones del ciclo pueden ser en cuanto a su periodicidad o a la cantidad de sangrado. En el hipotiroidismo se altera la ovulación, con disminución de la fertilidad. En el hipertiroidismo, la fertilidad suele estar conservada, pero con riesgos elevados para la madre y el feto si no se trata adecuadamente. No es aconsejable embarazarse hasta no tener resuelto estos problema.

¿Qué es un bocio?

Llamamos bocio al aumento de tamaño de la glándula tiroides, ya sea con presencia de nódulos o sin ellos.

¿Qué son los nódulos tiroideos?

Un nódulo tiroideo es un crecimiento dentro de la glándula tiroides. Podemos decir a modo de ejemplo “como si fuera el carozo de un durazno”, donde el carozo representa el nódulo y la pulpa el tejido tiroideo. Los nódulos tiroideos son muy comunes, y los nódulos “palpables” ocurren en el 5% de las mujeres y de 1% de los hombres (una proporción de 4:1). Pero si realizamos ecografías de la tiroides o en autopsias, nódulos más pequeños que no se pueden palpar, se encuentran en más de un 50% de las mujeres postmenopáusicas. El riesgo de que un nódulo de la tiroides sea cáncer es de aproximadamente 5%. Hay muchos nódulos y pocos son cánceres.

En los últimos años y con el uso habitual de métodos complementarios como tomografía o ecografía de cuello, cada vez con mayor frecuencia hallamos nódulos tiroideos, inclusive en estudios que no habían sido solicitados para tal fin, lo que se denomina hallazgo incidental. Esto lleva a un sobrediagnóstico de nódulos tiroideos y también de cáncer.

¿Qué es una biopsia por aspiración con aguja fina de un nódulo tiroideo?

Si se detecta un nódulo tiroideo, el médico comenzará inicialmente la evaluación con un examen físico y pruebas de laboratorio para evaluarla función tiroidea. El siguiente paso es realizar una ecografía de tiroides que nos da información morfológica del nódulo y de acuerdo a ello sospechar la malignidad del mismo.

La Punción con aguja fina citológica de Tiroides (PAAF), según recomendación de los Consensos Internacionales, se debe realizar a los pacientes con nódulos con ecografías con sospecha de cáncer, a los pacientes con antecedentes familiares, de radiaciones y de nódulos solidos mayor de 10mm. No se debe realizar PAAF a cualquier nódulo menor de 10mm. La PAAF se realiza por consultorio externo con una aguja muy pequeña, mo requiere ningún tipo de preparación especial y se puede volver al trabajo y a la actividad regular el mismo día.

La PAAF guiada por ecográfica y la presencia en el lugar del médico Patólogo permiten extraer una muestra suficiente de material celular para realizar diagnóstico. Es un procedimiento muy bien tolerado por el paciente y con bajo índice de complicaciones. El informe dado por el patólogo nos permite seleccionar los pacientes que podrían controlarse medicamente y los que deberían operarse.

¿Se operan todos los bocios nodulares?

La historia natural de un bocio benigno suele tener crecimiento lento. Por lo tanto, la vigilancia puede ser segura. El bocio nodular se trata si es un cáncer, si existe la sospecha de que los nódulos albergan un cáncer, si el bocio crece con rapidez, si es un nódulo hiperfuncionante, si el tamaño del bocio está causando síntomas compresivos, como ronquera, dificultad para tragar, o dificultad para respirar. Esto y muchos otros temas de actualidad se trataran en el Curso Internacional de Tiroides Up Date 2018, organizado por la Unidad de Tiroides del Grupo Oroño con invitados extranjeros y de nuestro país y que comienza el 16 de marzo próximo.

¿Cómo puedo encontrar un cirujano experimentado en tiroides?

La investigación ha demostrado que los cirujanos experimentados que se especializan en cirugía de tiroides (cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos endocrinos) tienen resultados quirúrgicos superiores y las complicaciones son menos frecuentes en comparación con los cirujanos que rara vez realizan esta cirugía. Al hablar con su cirujano, es importante preguntarle cuánto dura la cirugía, cómo es la anestesia, cuánto tiempo estará internado, cuáles serían las complicaciones, su frecuencia y como sería el seguimiento postquirúrgico. La cirugía no termina con la salida del paciente del quirófano.

Cáncer de tiroides

Puede presentarse en todas las edades y tanto en hombres como en mujeres. Generalmente se manifiesta por nódulos único o múltiples en la tiroides.

Existen diferentes variedades anatomopatológicas, con distinta evolución, pero lo más importante a destacar es que si el diagnóstico se realiza en etapas iniciales, la gran mayoría de estos pacientes pueden controlar la enfermedad.

El cáncer papilar de tiroides (CPT) es el tipo más común (70-80%) de todos los cánceres de tiroides. El CPT a veces puede extenderse a los ganglios linfáticos del cuello.

Fuente: grupoorono.com.ar