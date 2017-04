Los siete alimentos que no tenés que calentar en el microondas

El sitio Mejor con Salud enumeró siete alimentos que es mejor no calentar en el microondas.

Sin embargo no es recomendable hacerlo con todos, ya que algunos pueden perder sus nutrientes si se someten a altas temperaturas en ese aparato.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo