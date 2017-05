Los siete beneficios que trae respirar profundo

Regula el estrés y la ansiedad: cuando respiramos entrecortado el oxígeno no ingresa correctamente ni el dióxido de carbono se elimina como es debido, afectando al corazón. Al respirar profundo, tanto el corazón como la mente se relajan, el oxígeno fluye a todas las partes del cuerpo, los niveles de adrenalina se normalizan y todos los músculos dejan de estar tensos.

