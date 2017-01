Los siete problemas de salud que causa la ropa ajustada

Celulitis: si la piel no se puede mover con facilidad, no puede eliminar toxinas y así favorece el desarrollo de celulitis y “pozos”.

Dificultades para respirar: si te aprieta mucho el pecho perjudicás a los pulmones y diafragma, y si respirás mal no se puede eliminar el dióxido de carbono y las células envejecen muy temprano.

Mala digestión: es un clásico tener que desabrocharse unos botones para que el pantalón chupín no “estalle” después de comer. Sucede que tras ingerir alimentos, el estómago se dilata y necesita de espacio, y si no lo encuentra, puede producir acidez, reflujo o náuseas. La ropa apretada en la zona inferior favorece además el estreñimiento.

Infecciones: las telas usadas para la ropa interior o pantalones muy ajustados no permiten a la piel respirar como corresponde, y pueden dar lugar a infecciones en la zona de los genitales.

