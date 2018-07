Los tuits de un falso Albino que atraviesan porcelana, paredes y milanesas

"El virus del sida atraviesa la porcelana” y “el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en el 30%" dijo el médico Abel Albino el último miércoles, durante una nueva audiencia de debate por la legalización del aborto, en el marco del plenario de Comisiones que trata el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado.

Las críticas ante tamañas afirmaciones llegaron desde todos los sectores, incluyendo el ámbito científico y médico.

Desde la cuenta falsa @DrAbelAlbino –creada en noviembre de 2015– también recogieron los dichos de Albino y, con humor, aumentaron las posibilidades técnicas del VIH, el virus que ocasiona el Sida, de atravesar casi cualquier cosa.

Les duele ver la realidad. Pero el virus del SIDA atraviesa el latex, la porcelana, la fibra de vidrio, el amianto, la melamina y el material del que están hechos los tetra brick. — Dr. Abel Albino (@DrAbelAlbino) 25 de julio de 2018



Más críticas

La senadora Mabel Bianco, que estaba en el recito, se retiró. La médica es presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), una ONG que promueve la igualdad y los derechos de las mujeres en el país. También fue rechazada por toda la comunidad científica.

Luego, en Twitter la médica fundamentó su decisión: “Me retiré del salón del Senado ante lo que dijo Albino. Es una vergüenza tener que escuchar esto. No se puede permitir un pediatra diga tal mentira, confunde a la población, no a senadores. Se lo dije y me retiré".

Por su parte, la marca de preservativos Tulipan se hizo eco de las polémicas declaraciones y lanzó una campaña con el eslogan: "No son de porcelana, los nuestros son de látex".