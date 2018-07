Aborto legal: indignada con Albino, Mabel Bianco se levantó y se fue

La titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), Mabel Bianco, no aguantó el discurso de Abel Albino y decidió retirarse del recinto del Senado durante la exposición del médico que, entre otras cosas, dijo que "el preservativo no protege del Sida".

Luego, en Twitter la médica fundamentó su decisión: “Me retiré del salón del Senado ante lo que dijo Albino. Es una vergüenza tener que escuchar esto. No se puede permitir un pediatra diga tal mentira, confunde a la población, no a senadores. Se lo dije y me retiré".

Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino “el preservativo no protege de nada” Una vergüenza tener que escuchar esto !! — Mabel Bianco (@mabelbianco) 25 de julio de 2018

No se puede permitir un pediatra diga tal mentira y confunde a la población no a senadores se lo dije y me retire https://t.co/rp5Ni9IBIQ — Mabel Bianco (@mabelbianco) 25 de julio de 2018

La exposición de Albino tuvo una amplia repercusión en las redes sociales. Se destacaron sobre todo las críticas por su discurso y los avales a la decisión de Mabel Bianco de retirarse del recinto y se convirtió en gif.