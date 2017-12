Lucho González fue denunciado de tentativa de homicidio

La pareja de Luis "Lucho" González denunció al jugador por tentativa de homicidio tras una discusión. De acuerdo a la presentación hecha, intentó asfixiarla, cortar sus muñecas y luego la "colgó" en una baranda y llamó a sus hijos para que la vean "caer del balcón". El hecho se produjo el 8 de diciembre en la localidad de Curitiba, donde ambos vivían, ya que el futbolista vistió la camiseta de Atlético Paranaense.

"Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos e intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y cosas de valor, sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas, robó mi dinero. Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas, me colgó en la baranda y llamó a mis hijos para que me vieran caer del balcón", comentó Andreia da Silva Marques González en una entrevista publicada en el sitio web Record de Portugal.

Según el medio Globo Esporte, la Policía Civil confirmó el caso y que se abrió un proceso de investigación. Agregó que la víctima ya brindó testimonio en la Comisaría de la Mujer junto a otras persoans, se le hicieron exámenes físicos y el personal policial se puso en contacto con el representante del ex jugador de River y Huracán.

La jueza Karine Pereti de Lima Antunes ordenó que el futbolista no pueda acercarse a menos de 500 metros de su pareja y suspendió las visitas a sus hijos por 90 días.