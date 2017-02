Lula en el velorio de su mujer: "Marisa murió triste por los canallas que la acusaron"

Un médico de San Roque, interior de San Pablo, de la clínica Unimed, fue expulsado de su trabajo al conocerse por las redes sociales sus comentarios que explicaban cómo matar a la ex primera dama mientras estaba sedada "para que se la lleve el diablo".

Una médica del hospital Sirio Libanés donde estuvo internada por un derrame la ex primera dama brasileña fue echada con justa causa por haber robado y divulgado en su grupo de Whatsapp los exámenes médicos de la esposa de Lula con comentarios irónicos.

Rocco había sido procesada por el juez Sergio Moro por un departamento que la fiscalía le atribuye al matrimonio Da Silva, supuestamente concebido como pago de sobornos, una acusación que aún no fue ratificado por la veintena de testigos que participa del expediente que tramita en el juzgado de Curitiba, sur del país.

Durante 20 horas cientos de miles de personas desfilaron por la sede del sindicato de metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, Gran San Pablo, para participar del velatorio de la ex primera dama, hija de inmigrantes italianos.

El velatorio de la compañera de vida del sindicalista y ex presidente se transformó en una reivindicación de esta mujer que a los 11 años comenzó a trabajar como empleada doméstica y fue una aliada clave para crear el movimiento del nuevo sindicalismo y la creación Partido de los Trabajadores (PT).

"Marisa murió triste porque los canallas, los fascinerosos hicieron maldades con ella. Un día deberán tener la humildad de pedirle disculpas. Este hombre que te despide no tiene miedo de ser preso, porque no debo demostrar mi inocencia, ellos tienen que demostrar las mentiras que dijeron", dijo luego del multitudinario velatorio de la madre de sus cuatro hijos, fallecida por un derrame cerebral.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este sábado que su esposa, Marisa Letica Rocco, fallecida el jueves, "murió triste", víctima de "canallas" que lanzaron acusaciones de corrupción en su contra y que es motivo de una investigación de la fiscalía y del juez Sergio Moro, de la Operación Lava Jato.

