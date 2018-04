MOOCs gratuitos para formarte en Marketing Digital

No sabés qué estudiar? ¿Tenés un emprendimiento que no despega y ya no sabés qué más hacer para tener éxito? ¿Te gustaría mejorar tus posibilidades de empleo? ¿Tenés ganas de aprender algo nuevo sin invertir dinero en tu formación? ¿No tenés demasiado tiempo para estudiar? ¿Tus horarios no te permiten ir a una academia? ¿Querés adquirir una habilidad imprescindible para el mundo digital en el que vivimos? ¿Te interesa el Marketing?

Si respondiste de forma afirmativa a una de las preguntas anteriores, entonces llegaste al artículo adecuado.

El Marketing Digital es una de las áreas con mayor proyección de futuro, pues se presenta como extremadamente necesaria para el desarrollo y crecimiento de emprendimientos, negocios, empresas e industrias de todo tipo en el mundo digital. Es mediante el desarrollo de estrategias de mercadeo en línea que los anunciantes pueden llegar a sus consumidores en el mundo virtual, por lo que la contratación de profesionales especializados en la materia resulta más que imprescindible.

Para los trabajadores esta es una habilidad que abre puertas, pues permite el desempeño en prácticamente todo tipo de empresas e industrias, ya que en la actualidad todas ellas poseen presencia en línea.

Aprender sobre Marketing Digital, además de necesario, resulta sumamente sencillo gracias a la oferta educativa que cientos de universidades de todo el mundo ponen a disposición de los interesados mediante plataformas educativas. A través de MOOCs gratuitos estas universidades permiten la formación en una de las denominadas carreras del futuro.

¿Querés aprender un conocimiento útil y sin invertir dinero? Conocé estos 15 MOOCs con los que podrás formarte en Marketing Digital sin necesidad de salir de casa:

1) Marketing en un mundo digital

Impartido por: University of Illinois at Urbana-Champaign

Duración: 4 semanas

Nivel: Principiantes

Plataforma en que se brinda: Coursera

2) Webinar: Iníciate en el Marketing Digital

Impartido por: Micaela Sabja

Duración: 1 hora

Nivel: Principiantes

Plataforma en que se brinda: Tutellus

3) Pilares de Marketing Digital

Impartido por: Universidad Austral

Duración: 4 semanas

Nivel: Principiantes

Plataforma en que se brinda: Coursera

4) Crea tu plan de Marketing Digital paso a paso

Impartido por: Pau Rodrigo Millán

Duración: 35 lecciones

Nivel: Principiantes

Plataforma en que se brinda: Teachlr

5) Estrategias de marketing en línea

Impartido por: Universidad de Curtin

Duración: 12 semanas

Nivel: Avanzado

Plataforma en que se brinda: edX

Fuente: noticias.universia.com.ar