Macri: "Nada es posible sin los docentes"

Este lunes el presidente Mauricio Macri inauguró el ciclo lectivo 2018 en Corrientes, una de las pocas provincias que comenzó las clases; en 16 jurisdicciones, entre ellas Santa Fe, los docentes realizaban una medida de fuerza por 48 horas en rechazo a la oferta salarial. El mandatario no se refirió a la medida nacional que afecta a cinco millones de alumnos pero destacó la importancia de los maestros y profesores y dijo que las escuelas son “fábricas de sueños”.

"Nada sería posible sin los docentes, nada seria posible si no pusiesen el amor que ponen, la generosidad, la cercanía, el cuidado para que cada uno desarrolle todo su potencial, todas esas capacidades que tienen los chicos para que el día de mañana puedan elegir libremente", señaló Macri en un acto realizado en la escuela N° 984 de Bella Vista, Corrientes.

Sin referirse directamente al paro nacional lanzado por Ctera y al que adhirieron la mayoría de las provincias, el presidente señaló que las escuelas son "fabricas de sueños" para los chicos y que una comunidad mejora cuando la "educación pública es una educación de calidad". "Por eso me dolió compartir los resultados de la prueba Aprender, porque estamos con problemas graves; la calidad no es la que todos soñamos y ellos no van a tener las herramientas para enfrentar los desafíos del trabajo del siglo XXI", expresó el mandatario, algo que ya había dicho durante su discurso del viernes pasado en el Congreso.

"La solución no es desconocer esos resultados, no le tenemos que tener miedo a la verdad, somo gente capaz y si enfrentamos el problema lo vamos a resolver. Le tenemos que tener miedo a la mentira, al ocultamiento, pone hay muchos chicos que no terminan el colegio y casi la mitad de los que se reciben no comprende textos", añadió.

De las 23 provincias, sólo siete comenzaron el ciclo lectivo con normalidad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) comenzó las clases el 1º de marzo. Además de Corrientes, los docentes se encontraron con sus alumnos en Salta, Tucumán, San Luis, San Juan, Santiago del Estero y Misiones.