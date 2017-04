Macri abrió el Mini Davos: "Qué bueno que estemos acá, trabajando"

"Queda claro que lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más profundo que un cambio económico. Es un cambio cultural, basado en un aprendizaje de años que llevaron por caminos equivocados y seguramente valores que no representaban la esencia de los argentinos", continuó ante un público integrado por empresarios y representantes del gobierno nacional.

"Es una alegría tener al WEF (World Economic Forum) en Buenos Aires después de tanto tiempo, porque es una plataforma inteligente que permite intercambiar entre el sector público y el sector privado para generar políticas de largo plazo", sostuvo a la do de Klaus Schwab, fundador del WEF.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo