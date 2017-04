"Rosario se convirtió en la capital nacional del paro"

El paro general lanzado por la CGT en todo el país se palpitaba en la ciudad con cese de actividad, concentraciones y cortes de tránsito. El Movimiento Sindical Rosario realizó una masiva movilización que terminó con un acto en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín. Allí, los discursos contra el gobierno nacional fueron durísimos.

Uno de los oradores fue el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particualres (Sadop); Martín Lucero. "Se piensan que el pueblo es tonto, se piensan que los trabajdores no tienen pensamiento propio. Sólo una persona que no conozca la realidad cree que este acto, que las plazas que se llenaron, que todos los conflictos que hay en la calle se llenan de gente por un pancho y una Coca", afirmó.

Y agregó: "No tomen a la gente por tonta. Este acto se llena, las plazas se llenan, los paros se cumplen porque hay pobreza, porque hay despidos, porque la gente está cansada. Dejen de gobernar con encuestas, dejen de gobernar para los medios, empiecen a gobernar para la gente".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona, trató de "terrible delincuente" al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y lo acusó de "traicionar" a la clase trabajadora con "esta política de hambre".

No menos duro fue con el presidente Mauricio Macri, al que calificó de "empleado del mes de McDonald's". "Mauricio dice que no tiene Plan B. Está totalmente equivocado; no va a poder con nuestra decisión", advirtió.

En tanto, Sonia Alesso dijo que "los trabajadores marchamos juntos al igual que en los 90" t definió a Rosario como "capital nacional del paro. Fue un parazo en todo el cordón industrial".

Movilización y piquetes

Cerca de las 9 de la mañana, el centro rosarino empezaba a mostrar las distintas caras de la medida de fuerza. En la intersección de Corrientes y avenida Pellegrini, el dirigente del PTS y referente del Frente de Izquierda, Octavio Crivaro encabezaba un piquete. A través de un comunicado, el trabajador de Ansés y sociólogo, dijo: "El paro será contundente en la región y en todo el país, porque la bronca se acumula más y más frente a la inflación, los bajos salarios y los despidos. En nuestra región los cierres o despidos son moneda corriente, como vimos en Arzinc, Mefro Wheels o General Motors, sin que los gobiernos nacional o provincial hagan algo. Son amigos de los empresarios. A las mineras les quitaron las retenciones, a los sojeros se las bajaron, los empresarios amasan ganancias. Pero para los trabajadores solo hay palos".

En tanto, también desde las 9, empezaron a concentrarse los sindicatos nucleados en el Movimiento Sindical Rosario en Plaza Montenegro (San Martín y San Luis). Luego marchaban por San Luis, Corrientes, peatonal Córdoba hasta San Martín, donde a las 12 del mediodía se llevará a cabo la concentración central.