Macri celebró fallo por Panamá Papers y le habló a los docentes

El presidente Mauricio Macri expresó este miércoles su satisfacción por el fallo favorable en la investigación que lo vincula al caso de los Panamá Papers, recordó que "desde el primer día" dijo que no había incurrido en "ningún delito" de los que se le endilgaban y lamentó "que duren tanto tiempo los procesos en la Justicia".

"Me alegro que haya terminado. Desde el primer día dije que no había ningún delito de los que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales, ni era accionista, ni tenía ingresos" relacionados a firmas off shore, dijo el presidente al encabezar una conferencia de prensa en la localidad entrerriana de Paraná.

El mandatario, que visitó dos empresas en la localidad de Paraná, agregó que "por ese motivo no las tenía que declarar", en relación a esas firmas off shore, y lamentó que los tiempos del proceso judicial.

El lunes el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente para avanzar en la investigación, debido a la falta de elementos. No implica un cierre de la causa pero quedó a un paso de naufragar.

"A veces duran mucho los procesos judiciales. La Justicia tiene que actuar más rápido", dijo Macri, que sin embargo celebró que la Justicia esté actuando "en forma independiente".

Casanello derivó parte de la investigación al Fuero en lo Penal Económico al considerar que no existen indicios de lavado de activos, sino sospechas de irregularidades tributarias, por lo que no descartó otros delitos.

Por eso, otra parte de la investigación fue remitida a un juzgado que investigó presuntas irregularidades en declaraciones juradas del mandatario cuando era jefe de Gobierno porteño.

El presidente Macri estaba siendo investigado por la supuesta omisión de declarar su participación en dos empresas off shore (Fleg Trading LTD y Kagemusha SA), en una pesquisa que luego se extendió al posible delito de lavado de activos a pedido del fiscal Federico Delgado.

En el mismo expediente se investigó si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de 9.5 millones de dólares de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA.

Ante la Justicia, Franco Macri, padre del Presidente, había dicho a través de un escrito que presentó su abogado, Jorge Anzorreguy, que el dinero para la compra de las acciones de Owners era suyo.

La UIF había sostenido que "Fleg Trading (Bahamas) había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008" y que "Kagemusha (Panamá) había sido disuelta por morosidad de diez años consecutivos en el año 2006".

Docentes

El presidente destacó este miércoles la necesidad de "trabajar junto a los docentes" y reafirmó que el Gobierno no llamará a una paritaria nacional porque los maestros "son empleados provinciales", en una conferencia de prensa en la que también abogó por cambios en la educación y se quejó de que "los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación" de la calidad educativa.

"Necesitamos trabajar junto a los docentes, llevar tecnología, jornada extendida, idiomas, evaluar la calidad educativa", señaló el Presidente, acompañado en el encuentro con la prensa por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.