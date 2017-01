Se trata de la primera visita que hará Macri a la ciudad en lo que va de este año y aunque no trascendieron mayores detalles de la llegada del presidente ni tampoco se dio a conocer la agenda de actividades prevista, y se conoció que arribará al aeropuerto de Camet, de Mar del Plata, alrededor de las 17 de este viernes.

El presidente, Mauricio Macri, descansará el fin de semana en Chapadmalal junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia. No trascendieron detalles de su agenda de actividades. Podría jugar un partido de fútbol con chicos de la Villa 31 que están de vacaciones en la localidad.

