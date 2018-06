Macri en el G7: Lagarde apoyó "las importantes reformas anunciadas"

En el marco de la cumbre del G7 en Canadá, el presidente Mauricio Macri se reunió este sábado con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien respaldó "las importantes reformas anunciadas" por el gobierno argentino al anunciar el acuerdo con el Fondo por 50 mil millones de dólares.

Lagarde consideró que el plan económico del gobierno argentino “fortalecerá la economía” del país “a corto plazo y estimulará el crecimiento”.

"El Presidente Macri y yo sostuvimos hoy una reunión muy constructiva. Reiteré mi respaldo a las importantes reformas anunciadas por el ministro (Hacienda) Nicolás Dujovne y por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Consideramos que el plan económico de las autoridades argentinas fortalecerá el crecimiento y la creación de empleo de cara al futuro”, sostuvo Lagarde.

“Asimismo, me siento alentada por los esfuerzos del gobierno por eliminar las disparidades entre hombres y mujeres en Argentina y avalo plenamente sus planes en ese sentido. Espero continuar nuestro diálogo en el contexto de la reunión de los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales del G20 que tendrá lugar en Buenos Aires en julio", subrayó Lagarde.

Pleased to meet Argentine President @mauriciomacri at the #G7 in La Malbaie. pic.twitter.com/ADxEX5CGac

— Christine Lagarde (@Lagarde) 9 de junio de 2018