Macri inauguró la Rural: "Le sacamos el pie de encima al campo"

Macri, quien habló veinte minutos a los presentes en las gradas y en la pista de la Rural, cosechó aplausos y hasta el cántico de "Sí, se puede", que se escuchó tras su mención a las "mafias" y, en particular, al narcotráfico, que prometió "echar de la Argentina".

Las aprobaciones presidenciales aparecieron tras dos frases de Etchevehere: "Volver al pasado es impunidad para las mafias, para valijeros y para los corruptos que se escudan en fueros que no merecen", y "Volver al pasado es trenes sin frenos, rutas sin destino y Venezuela como modelo".

Como lo hizo en anteriores discursos, Macri ratificó que su gobierno “como nunca antes va a dar batalla contra la mafia del puerto, la Aduana, los juicios laborales y el narcotráfico", y sostuvo que su gestión "no va a parar hasta echarlos de la Argentina".

"No hay intocables, no hay dueños de la Justicia y menos de nuestros jóvenes, como lo hace el narcotráfico", agregó.

"Cuando escucho a los que han gobernado tantos años decirnos que tienen soluciones y cuando gobernaron nos dejaron sólo problemas y ruinas, no lo puedo creer", resaltó.

"Sabemos que no alcanza, nuestra ambición es mucho mayor. La economía empezó a crecer, pero todavía no llegó a muchos argentinos", admitió el mandatario, que les hizo un pedido a los productores agropecuarios: "Necesito más, pedirles más. Más tecnología, más valor agregado, para pasar de ser el granero del mundo a ser el supermercado del mundo".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo