Macri llamó a la madre de Santiago Maldonado: la respuesta de la familia

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo este viernes que el presidente Mauricio Macri habló por teléfono con Stella Maris Peloso, la madre de Santiago Maldonado.

Además, el funcionario contó que él mismo se había comunicado con Sergio Maldonado, pero el hermano de Santiago llamó al canal de noticias después del ministro para aclarar la situación y criticó duramente al gobierno nacional.

Qué dijo Garavano

En diálogo con el canal de noticias TN, Garavano sostuvo que "es un momento de mucho dolor" por la confirmación de que el cuerpo hallado en el río Chubut pertenece al joven desaparecido el 1º de agosto tras una represión de Gendarmería Nacional.

“El presidente habló con la madre de Santiago Maldonado por teléfono y se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia. Es un momento de mucho dolor”, manifestó.

Además, dijo que la familia Maldonado "está enojada y es razonable que sea así".

"Sergio (Maldonado) pidió prudencia y nosotros vamos a acompañar este pedido. Hay un estudio de ADN pedido y sería Santiago, yo creo que hay que ser muy prudentes", sostuvo el ministro de Justicia.

El llamado de Sergio Maldonado

Minutos después, se comunicó con el periodista Nelson Castro, Sergio Maldonado y expresó: "Quiero desmentir lo que dijo Garavano. porque no habló conmigo por teléfono. Me estuvo llamando pero no atendí porque estoy muy triste y dolido. Solamente le contesté un mensaje de texto".

Sobre el llamado del presidente a su madre, Sergio consideró: "Me parece muy hipócrita de su parte llamar a mi vieja el día de hoy, desde un número privado, diciendo que se solidariza cuando mi vieja no está para atender un llamado. Son muy perversos. Hay un límite para todo".