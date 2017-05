Macri llegó a China: "Espero que el viaje sea un éxito"

Macri dijo también que el gobierno es "optimista" respecto a que "en la segunda parte del año" habrá "una baja importante de la inflación", dado que, por ejemplo, no están previstos "aumentos de tarifas" que impacten en los índices.

En este contexto, se lamentó de que todavía haya "mucha gente que no percibe esta mejora" de la economía y remarcó que está "preocupado" por la cantidad de personas que "todavía no perciben las mejoras", por lo que instó a "trabajar todos juntos en forma coherente para que este proceso vaya lo más rápido posible".

El presidente apuntó que con Japón, donde "el Estado no participa tanto", su agenda está más ligada a las grandes corporaciones con "anuncios muy importantes" para dar en cuanto a las relaciones económicas bilaterales.

"Para ellos no fue fácil entender que cosas que estaban firmadas dos años antes de que nosotros lleguemos al poder había que plantearlas de nuevo porque así no se podían hacer", dijo Macri en referencia a la construcción de dos represas.

