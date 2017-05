Macri por el fallo de la Corte: "Siempre estuve en contra del 2x1”

También cuestionó a aquellos dirigentes que "han tenido roles protagónicos en los últimos años en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en los distintos gobiernos que precedieron" al de Cambiemos, y que "no hicieron nada cuando esta ley", por la del 2x1, que utilizó la Corte Suprema para beneficiar a un represor, "se aprobó liderada por (el ex ministro Eugenio) Zaffaroni", según citó Télam.

