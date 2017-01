Macri prometió una “revolución de empleo” a partir de Vaca Muerta

Macri afirmó que es “un día que abre una etapa de futuro para la energía del país” y sostuvo que la Argentina "puede abastecer sus necesidades y las del mundo entero”. Además, destacó que los recursos convencionales y no convencionales del sector son “abundantes, baratos y exportables”.

"Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas no convencional y cuarta de petróleo no convencional. Se conoce hace años pero nunca se desarrolló", subrayó el mandatario.

El presidente Mauricio Macri aseguró este martes en Casa de Gobierno que el desarrollo de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta alentará “una revolución de empleo en todo el país”, especialmente en Neuquén, adonde “se van a mudar miles de familias”, ligado a una industria de provisión que va a “triplicar o quintuplicar la actividad".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo