Macri recibirá a policía que mató a supuesto ladrón

El presidente Mauricio Macri recibirá este jueves en Casa Rosada al policía bonaerense Luis Chocobar, quien mató al presunto ladrón de un turista estadounidense en el barrio de La Boca en diciembre pasado. Chocobar fue embargado por 400 mil pesos y es investigado por el delito de exceso de legítima defensa.

Según publicó La Nación, Macri se reunirá con el efectivo este jueves a las 14.30.

El hecho por el que Chocobar está investigado ocurrió el 8 de diciembre pasado en La Boca cuando baleó a un ladrón que había apuñalado a un turista en un intento de robo. La víctima del robo es un norteamericano de nombre Joseph Wolek.

La Justicia acusó luego al policía de 30 años de uso excesivo en la defensa y lo embargaron por 400 mil pesos. "Me están cagando la vida", se quejó este jueves en sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido a medios porteños.

"Me siento un poco decepcionado de la Justicia. La verdad me está cagando la vida y no logro entender el motivo por el cual quieren sacarme esa cantidad de plata con la que no cuento porque soy un trabajador", dijo en diálogo con el canal C5N. "Lo único que hice fue salvar al señor turista y a otras tres personas que también estaban en riesgo de vida", agregó.

En diálogo con TN, Chocobar explicó lo sucedido esa tarde: "Cuando vi que este masculino está queriendo agredir a tres personas me di a conocer y grito el «alto policía». El individuo hizo caso omiso a la orden policial, y ahí saco mi arma y doy disparos al cielo para que cese pero no cesó. Ahí sale corriendo, llega a la esquina y dobla, cuando yo llego se abalanza sobre mi. Temí por mi vida y por mi integridad física y ahí tuve que dispararle al sujeto".