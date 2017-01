Macri restablecerá la "inmovilidad" de tres feriados

Por su parte, La Pampa había anunciado el viernes que no iba a acatar “el DNU de Macri para no ser cómplice”. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también había rechazado el decreto presidencial, al tiempo que planteó que el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio y el 24 de marzo queden como fechas fijas.

