Una concejala propone que el 20 de junio y el 24 de marzo sean feriados municipales

Mientras los ex combatientes de Malvinas evalúan llevar adelante una marcha para que el 2 de abril no sea feriado movible, y en la Municipalidad preparan un pedido al gobierno nacional para que el 20 de junio tampoco se mueva, desde el Concejo municipal surgió otra propuesta. Declarar feriado municipal las fechas que el presidente Mauricio Macri había cambiado . Así, al calendario nacional se sumaría uno local donde se respetarán el 20 de Junio, el 2 de abril, el 24 de marzo y el 17 de agosto, caigan cuando caigan.

