Piden a Lifschitz que el feriado del 24 de marzo sea inamovible

La Pampa anunció este viernes que no acatará “el DNU de Macri para no ser cómplice” y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, rechazó el decreto presidencial y planteó que el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio y el 24 de marzo deben quedar como fechas fijas.

“El 24 de marzo –Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia– tiene un enorme valor simbólico, representa el golpe genocida y el terrorismo de Estado, la imposición de la muerte, la tortura, la violencia y la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras en el marco de un proyecto económico, social y cultural. Entendemos que no se decreta por sobre la memoria de un pueblo convencidos de que este 24 de marzo seremos miles en las calles y plazas manifestándonos por memoria, verdad y justicia”, expresan en un comunicado.

