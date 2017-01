Macri se reúne con radicales para definir la estrategia electoral

Si bien el legislador no profundizó sobre la cumbre que el radicalismo compartirá el lunes con el presidente Mauricio Macri, en la Residencia de Olivos, sí adelantó que "la dirigencia del radicalismo hará un análisis del año pasado, electoral, y provincia por provincia".

Sin embargo, se mostró "conforme" con la marcha de la coalición oficialista Cambiemos: "Todo el mundo apostaba a que no íbamos a durar con el PRO y la Coalición Cívica. Cinco años antes, yo hubiera dicho lo mismo. En la Cámara de Diputados, el interbloque funcionó muy bien", dijo Barletta al destacar el desempeño del espacio que, en el Congreso, preside su correligionario Mario Negri.

No obstante, el diputado nacional por el radicalismo Mario Barletta aseguró que si él "tuviera la lapicera" para definir cargos en el gobierno "habría muchísimos más dirigentes" de la UCR.

Incluso, negó que la UCR pretenda ocupar más cargos en el gobierno al afirmar que "el Estado no es un botín de guerra" y subrayar que el partido no quiere ser parte de la gestión de Cambiemos "para tener cargos sino para transformar el país".

En ese sentido, dijo que las listas de Cambiemos de cara a los próximos comicios, "deben estar integradas por gente de la UCR, del PRO, de la Coalición Cívica, independientes, también peronistas", y agregó: "Bienvenidos todos los sectores políticos pero aquellos que realmente quieran un cambio y no tengan compromiso con el período anterior (en referencia a la gestión kirchnerista)".

"Hay que distinguir la necesidad de consensos amplios para los problemas del país, incluso para construir mayorías parlamentarias, de la construcción política a la hora de las elecciones. Ni Perotti, ni Randazzo, ni Urtubey van a estar en las listas de Cambiemos porque no lo quieren, y está bueno porque ellos, con matices, apoyaron al gobierno anterior y nosotros tenemos que representar un cambio", argumentó Corral.

"Lo principal va a ser la estrategia electoral en este año en el que se pone en juego este cambio que comenzó en el país en diciembre del 2016", sostuvo Corral, quien desestimó la posibilidad de que dirigentes como el ex ministro de la gestión kirchnerista Florencio Randazzo o el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, o el santafesino Omar Perotti se puedan sumar a Cambiemos en las listas para las elecciones legislativas de este año.

