Macri sobre el giro de la Corte: “Hubo una reacción de la gente”

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue aprovechado en una conferencia pública y le preguntaron sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que después de algunas informaciones contrapuestas confirmó que el próximo martes comenzará el juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner por la causa “Vialidad”. “Hubo una reacción colectiva de la gente, ya no queremos cosas raras, queremos cosas claras”, aseguró.

Macri hizo declaraciones esta tarde durante una charla pública en el cierre de Experiencia Endeavor 2019, un evento de emprendedores, PyMEs y empresarios.

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron por el tema del día: la confirmación del inicio del juicio a la ex presidenta por parte de la Corte Suprema: "La reacción colectiva con lo que pasó en el tema judicial te muestra que hay una Argentina que cambió y que queremos cosas claras, no cosas raras", respondió.

El presidente habló así del pedido del expediente de la causa por parte de la Corte al Tribunal Oral Federal 2 que lleva el caso, lo cual podría atrasar el juicio. Hoy, el Máximo Tribunal dio marcha atrás con el pedido.

"Lo que nos faltó siempre es no sacar ventaja del otro", sostuvo Macri desde el Centro de Exposiciones y Convenciones donde se celebraba el evento. "Para el que le gusta el deporte: es competir con reglas claras y sin hacer trampa. Es lo que necesita esta sociedad", añadió.

Luego se refirió a las elecciones que se vienen en octubre: "Tenemos que salir de esta campaña electoral y bajar el nivel de tensión, pero hoy noto que hace tres años y medio entendemos que somos un único equipo, tanto el sector público como el privado".

"Hemos tenido un país muy autodestructivo, hemos tenido una actitud autodestructiva. Lo ves en las trabas, lo difícil que era comprar una obra de arte, era imposible", sostuvo.

"Me gustaría dejar a la Argentina insertada en el mundo. El G20 fue una demostración de esto. Los líderes quedaron enloquecidos con la atención y la puntualidad y la gastronomía", agregó.

"Para un país que nunca tuvo una dinámica del diálogo hemos logrado mucho. El debate que viene en la elección va a ser muy clarificador para que avancemos definitivamente en erradicar los problemas de base que nos impiden que no estemos atrapados en vaivenes gigantes, en devaluaciones, inflación que generan una enorme inestabilidad. Necesitás no sólo que el emprendedor pueda entender sino que el ciudadano común se pueda comprar una casa. Y hoy estamos trabajando en eso, estamos corrigiendo", aseguró.