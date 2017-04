Macri viajó a EEUU para reunirse con Trump y petroleros

En su última actividad en Washington, Macri se entrevistará con CEOs y altos ejecutivos de empresas en el Hotel Four Seasons, y más tarde se presentará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde pronunciará unas palabras, previo a ser presentado por el vicepresidente del organismo, Myron Brillant.

Luego mantendrá en el Office of the Speaker (oficina del presidente de la cámara Baja) un encuentro con los miembros de la Cámara de Representantes Paul Ryan (Wisconsin) Kevin McCarthy (California), Nancy Pelosi (California), líder por la minoría; Steny Hoyer (Maryland), Ed Royce (California), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Finalizado el encuentro en la Casa Blanca, el presidente Macri mantendrá una reunión con miembros del think tank (grupo de pensamiento) del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la sede de la entidad, de la que participarán el titular del CSIS, John Hamer; del Inter-American Dialogue, Michael Shifter, y de Brooking Institutions, Strobe Talbott, junto al intelectual de las relaciones internacionales, Zbigniew Brzezinski.

En horas del mediodía, el mandatario formará parte un almuerzo organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas de Houston en The Houstonian Hotel junto a los ministros Cabrera y Aranguren; al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott; el alcalde de Houston, Sylvester Turner, y a 200 invitados.

Se trata de una planta en avanzada construcción, productora de tubos de acero sin costura. Ubicada a sólo 800 km de las principales zonas para exploración de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos, la planta tiene una ubicación estratégica para abastecer la exploración y producción shale en ese país. Con una inversión de US$ 1.800 millones, tendrá una capacidad anual de producción de 600.000 toneladas de tubos sin costura y generará aproximadamente 600 puestos de trabajo en operaciones. Se inaugurará en el otoño norteamericano, a fines del 2017.

Macri comienza su agenda el miércoles en la planta de la Dow Chemical Company y luego participará de un panel sobre energía, encabezado por el presidente de la compañía Feedstock and Energy, Jack Broodo.

