Macri y ganancias: “Es justo que las personas y las empresas paguen más"

El presidente de la Nación Mauricio Macri confirmó en un programa especial de Diario de Mariana (DDM, El Tres), conducido por Mariana Fabbiani, en la Quinta de Olivos, que su gobierno no eliminará el impuesto a las Ganancias: "El objetivo es que en el futuro los que más ganan más paguen".

"Los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a donde queremos entrar, van hacia ahí: que las personas y las empresas paguen más por Ganancias", dijo el mandatario, pese a su promesa de campaña de eliminar ese tributo.

En relación con una de las principales preocupaciones de la población –los precios de productos y tarifas de servicios esenciales– afirmó que en su primer año de gobierno la inflación fue del 35 por ciento (según el Indec fue del 41 por ciento). "La inflación es un impuesto perverso, una estafa. Por eso dije el primer día que había que bajarla. Y está bajando, aunque a una velocidad menor a la que imaginé y soñé". Sin embargo reiteró que "lo peor ya paso".

También se refirió a las políticas económicas que lleva adelante su gestión. Un día después de la reunión de los ministros de finanzas y banqueros de los países más importantes del mundo, Macri dijo que "la Argentina tiene una carga tributaria récord en América Latina".

En otro tramo desestimó que el expresidente del Banco Nación Carlos Melconian vaya a regresar a la función pública. "Por ahora el equipo está muy bien", sostuvo, y volvió a referirse a la herencia de la gestión anterior, a la que responsabilizó por la "inflación incubada".

Advirtió, además, que "dependemos del mundo" y sostuvo: “No podemos seguir endeudándonos como lo estamos haciendo".

En otro tramo de la entrevista, el mandatario señaló que “el crecimiento del país depende de los empresarios y de los trabajadores", a quienes exhortó a bajar el ausentismo y a comprometerse a “trabajar mejor, a producir todos los días un poco mejor o en el mismo tiempo más unidades".

Insistió en que "los jubilados están mejor cuidados contra la inflación, alejándose de una hiperinflación a la que los hubiese llevado el sistema anterior". Sostuvo que los jubilados "están felices después de tantos años, recibiendo créditos con Argenta, saliendo del usurero del barrio y arreglando la casa, llevando a los nietos a un viaje. La (nueva) fórmula los protege por siempre", afirmó. Las cuentas que el propio gobierno hizo en su oportunidad acerca del "ahorro" que significaba el cambio de fórmula de actualización fue de alrededor de 100 mil millones de pesos.

Respecto de las offshore declaró que “son instrumentos del mundo de los negocios que los usan todos y es mentira que sean ilegales como quiere instalar el kirchnerismo”. “Una offshore no es ilegal”, agregó. “Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero si no es un instrumento que se utiliza para organizar inversiones y empresas”.