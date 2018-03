Malena Pichot: “Si le hice daño a Sol Pérez, le pido mil disculpas”

Sol Pérez y Malena Pichot tuvieron un cruce en los medios que comenzó con una queja de la chica del clima y terminó con una aclaración de parte de la estandapera. Todo había comenzado porque la modelo se había quejado de que en un evento la trataron de prostituta y Pichot dicho que “las mujeres que viven de su aspecto deberían aceptar esa condición y llevarla con orgullo si fue su decisión”. Aparentemente esto encendió la chispa.

"No me siento representada por Malena Pichot, para conmigo tuvo una respuesta bastante desagradable. No me siento representada por alguien que dice algo así, como que si yo trabajo con mi cuerpo tengo que bancarme que me traten como prostituta en un evento", remarcó Pérez entrevistada por Ulises Jaitt en su programa de radio.

Luego, el portal primiciasya.com buscó el contrapunto de Malena quien aclaró los tantos: "Hice una nota hablando maravillas de ella en Página 12, ojalá la hubiera leído. De ninguna manera la insulté, siempre la banqué en su denuncia y expresé que si pudo expresarse con libertad, es por una lucha feminista que nos está ayudando a todas las mujeres a hablar y que a todas las mujeres nos pasan situaciones desagradables en los ambientes laborales vivamos de nuestro cuerpo o no".

La actriz remarcó: "Y seguramente les pasa mucho más a las que viven de su cuerpo y eso es innegable. Es una pena que haya entendido mal mis expresiones y si le hice daño mil disculpas porque no fueron lo suficientemente claras, le pido mil disculpas".