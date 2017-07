Manejaba ebria, chocó y filmó la muerte de su hermana tras el accidente

Una joven de 18 años fue detenida en San Francisco, California, luego de transmitir en vivo el accidente en el que murió su hermana de 14 años- Obdulia Sánchez comenzó la grabación minutos antes del choque y luego continuó la transmisión mientras su hermana agonizaba en el piso. Todo indica que Obdulia conducía en estado de ebriedad.

“Miren, mi hermana se está muriendo. Maté a mi hermana pero me da igual. Sé que iré a la cárcel, pero no me importa. Lo siento. No quería que pasara esto pero simplemente pasó. Despertarte cariño, Jacqueline. No me importa nada. Te amo, descansa en paz”, relataba Obdulia mientras continuaba grabando.

Los primeros informes indican que la víctima, Jacqueline Sánchez, salió despedida del vehículo por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Obdulia deberá enfrentar cargos por homicidio involuntario y por haberse resistido a ser detenida por la policía y los servicios médicos que acudieron al lugar. Asimismo, las autoridades investigan si conducía bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.