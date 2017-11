Maradona: “Macri no conoce el barro, fue a La Boca y dijo 'fango'”

Diego Maradona reveló parte de su intimidad en una entrevista que concedió a TeleSUR, tras haber firmado un contrato para realizar un programa durante el Mundial de Rusia 2018 llamado “De la Mano del Diez”. Se refirió a su adicción a las drogas, de la familia y también habló de política.

Según publica el sitio Infobae.com, el entrenador del Al Fujairah, contó cómo es su actual relación con las adicciones: “Hoy hace 14 años que no consumo más. Me puedo levantar todas las mañanas a ver a mi mujer, si viene mi nieto puedo jugar con él, si vienen mis hijos puedo comprar con ellos y esto me parece fantástico", sostuvo.

En otro tramo de la conversación, respaldó a Nicolás Maduro: "Estoy con Maduro, sigo con él y voy a morir con él", afirmó el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México '86. El ex futbolista también catalogó de "vil los ataques constantes de Estados Unidos hacia el Estado venezolano". "Es una gente enferma porque están cometiendo asesinatos", esbozó.

Luego, agregó: "A mí Dios me puso en el camino algo difícil como es la droga y yo le gané, y así Venezuela le va a ganar con las armas… no tirando sino sin violencia, le va a ganar la guerra de ideas, como decía Fidel, se necesita guerra de ideas para darle de comer a la gente".

Otro tema fue su relación con Mauricio Macri: "Macri no conoce el barro. Fue a La Boca y dijo 'fango'. No fango, no, barro, hijo de mamá", soltó y añadió en tono crítico: “Lo que no puedo entender de los argentinos es que lo sigan votando y nos siga hundiendo".

#MaradonaEnteleSUR | @DiegoAMaradona: ¡Macri no conoce el barro! No puedo entender como existen argentinos que lo sigan votando mientras nos sigue hundiendo pic.twitter.com/OPCDmd1DQr — teleSUR TV (@teleSURtv) 9 de noviembre de 2017

El papel de Brasil y Estados Unidos

"El presidente de Estados Unidos Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, podrían hacer mucho por la gente, pero les interesa más salir en televisión, y ese no es el trabajo", manifestó el Diego.

Para cerrar, Maradona recalcó sus diferencias con el ex presidente de la Fifa: "Joseph Blatter me quiso comprar varias veces y yo le dije: 'No soy dirigente, soy jugador de fútbol y le vengo a pedirles a ustedes. No podemos rendir igual a las 12 del mediodía mientras ustedes están con champagne y caviar en el palco, y me odiaba".