Maradona pidió repatriar los restos del Che Guevara

Diego Maradona recordó al Ernesto “Che” Guevara, a 50 años de su muerte y expresó su interés para que se incluya su historia dentro del programa educativo de las escuelas argentinas. Además, pidió que se repatríen sus restos, que descansan en Cuba.

“Han habido muchos comandantes, pero nunca uno como vos”, escribió el mejor futbolista de la historia y cuestionó: “Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que al día de hoy no se hayan repatriado sus restos?”.

“Me gustaría que en las escuelas, a los pibes de 15 ó 16 años les cuenten su historia. Y que ellos saquen sus propias conclusiones. Pero lo tienen escondido, porque le tienen miedo. Porque los que vinieron después nos dieron mierda, en lugar de comida. Y villas, en lugar de casas”, disparó.

Al término de su mensaje, Maradona aseguró que no le importaban las críticas que podía recibir por defender a Guevara y recordó que ya lo han insultado muchas veces como para que le importe.

“A mí me pueden putear, pero no me importa. A mí me puteó el San Ciro entero, con 80.000 personas que me silbaron el himno y me gritaron “Maradona hijo de puta”. Y cuando se lo conté a mi vieja, se mató de risa. Así que no me importa que me puteen.Hasta la victoria, siempre”, culminó.