Marcelo Tinelli anunció que vuelve al fútbol

Marcelo Tinelli confirmó que volverá a su cargo de vicepresidente de San Lorenzo del que se había ausentado en abril pasado por licencia médica y no descartó un regreso al papel que había asumido en la selección argentina de fútbol.

"Voy a volver porque siento que estoy mejor, que puedo volver a colaborar con San Lorenzo. Por eso presenté el viernes la nota pidiéndole a la Comisión Directiva que revoque el pedido de licencia aprobado la otra vez para volver a trabajar a partir de la semana que viene", anunció en una entrevista que publica este domingo el diario La Nación.

"Quiero hacerme cargo de un montón de cosas que está bueno que tengan mi supervisión como el fútbol profesional, de a poco; los juveniles, más allá de que estoy en permanente contacto con Fernando (Kuyumchoglu) y Hugo (Tocalli), la inauguración de la pensión y otras cosas importantes en la gestión", apuntó.

"Del básquetbol nunca me fui y estuve siempre. Hoy puedo hacerlo, pero de a poco, porque tengo un programa que me demanda mucho tiempo", agregó en referencia al programa de TV.

A mediados de abril, Tinelli pidió una licencia de dieciocho meses en San Lorenzo y renunció a los cargos que había asumido luego de la elección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El empresario y conductor televisivo reveló que muchos miembros del plantel albiceleste pidieron su regreso.

"A mí me da enorme placer y me pone muy feliz como ser humano que se haya valorado el trabajo que uno ha podido realizar en un tiempo tan corto. Y más por referentes tan importantes. Entonces, cuando a uno le valoran las cosas que ha hecho, me hacen muy bien", remarcó.

"Me encanta todo lo que vive él y compartimos un sueño que es ganar la Copa del Mundo de Rusia 2018", comentó acerca de Lionel Messi.

"Seguramente muchos de los chicos tienen ganas para que vuelva y esté, pero veremos cómo se van dando las cosas. Pero hoy a 'Leo' lo veo muy enchufado con la Selección y me pone muy contento porque eso nos hace bien a todos", puntualizó Tinelli.