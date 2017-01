Más de 2000 jóvenes rosarinos se capacitaron en oficios

Durante el 2016 se profundizó el desarrollo de políticas sociales destinadas a las y los jóvenes, principalmente aquellas y aquellos que no tienen trabajo, que no estudian y que están en situación de mayor vulnerabilidad. Unos 2800 jóvenes de entre 16 y 30 años pudieron capacitarse en oficios y participar de espacios de intercambio y reflexión donde adquirir herramientas de inserción laboral y hábitos de convivencia social.

