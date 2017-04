Más de 40 casos de alcoholemia en rutas de Santa Fe el fin de semana

Suena temerario. Pero beber alcohol y subir a la ruta no es, evidentemente, una conducta aislada. Durante el fin de semana largo se detectaron más de 40 casos de alcoholemia en carreteras santafesinas. También se detuvieron a decenas de camiones que circulaban durante el período de veda.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo