Más de un centenar de intendentes contra el cambio climático en Rosario

Más de un centenar de gobiernos municipales de todo el país se dieron cita este jueves en Rosario para la Asamblea de intendentes de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC), que tuvo lugar en Plataforma Lavardén.

Intendentes, presidentes comunales y representantes de instituciones internacionales definieron la agenda que llevarán adelante durante 2018. El objetivo central fue delinear e impulsar acciones concretas para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.

En este marco, se lanzó el portal de proyectos en carpeta, que incluye un listado detallado de las acciones climáticas previstas por los gobiernos locales, a la vez que busca obtener el financiamiento que requieren para llevarlas a cabo. Los proyectos se encuentran a disposición del público en la página www.ramcc.net/es/productos.

Actualmente, los diferentes municipios ya han presentando 148 proyectos referentes a la temática, que pueden visibilizarse en el sitio web de la RAMCC: www.ramcc.net/es.

La asamblea contó con el apoyo de la Unión Europea, de fundaciones como Avina y Ebert, y de Gobiernos Locales para la Sustentabilidad (ICLEI por sus siglas en inglés). Estas instituciones colaboraron con los líderes locales de Argentina en el debate y la consolidación de acciones concretas vinculadas a las siguientes temáticas: eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, gestión de residuos y adaptación al cambio climático. Estos rubros están alineados con la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional asumida por Argentina en el marco del Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU.

Durante la asamblea, se aprobaron la memoria y el balance del año 2017, se desarrollaron comisiones de trabajo para la planificación de actividades en 2018 y se eligieron a los nuevos integrantes del Concejo de Intendentes de la RAMCC. Además, los intendentes ratificaron su compromiso con el desarrollo sostenible y dieron inicio a un año de trabajo marcado por la adhesión de sus municipios a la agenda climática internacional.

El Acuerdo de París y la participación de Argentina

En diciembre de 2015, 195 naciones alcanzaron un acuerdo histórico en la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP 21) para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible. El Acuerdo de París reúne por primera vez a las naciones en una causa común, en base a sus responsabilidades históricas, presentes y futuras, que consiste en limitar el incremento de la temperatura global promedio a 2º C por encima de los niveles previos a la era industrial.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos mancomunados entre las naciones firmantes, según la ONU, organismo rector del Acuerdo, si no se actúa de inmediato, la temperatura promedio anual podría incrementarse unos 3° C durante este siglo. Hoy día, el incremento de la temperatura global está generando cambios en los patrones del clima, aumentos en el nivel del mar y la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos. De no actuar, el impacto en las economías y en las vidas de las personas será cada vez mayor.

En noviembre de 2017, Argentina ratificó su adhesión al Acuerdo de París y así renovó su compromiso de reducir su emisión neta de dióxido de carbono equivalente en 18% para el 2030. A tal efecto, los planes de acción climática elaborados por gobiernos locales cobran gran relevancia, puesto que deben acompañar los objetivos nacionales para lograr alinear acciones conjuntas entre los distintos niveles del Estado.

Por tal motivo, en mayo de 2017, la RAMCC se integró como Coordinadora Nacional al Pacto Global de Intendentes por el Clima y la Energía con el fin de reunir estas metas comunes en una agenda global y encauzarlas hacia el desarrollo sostenible, la mitigación y la adaptación al cambio climático en gobiernos locales de Argentina.