Masacre en Las Vegas: quién era el tirador, qué dijo su hermano y la reacción de Trump

La Policía estadounidense identificó al tirador que provocó la masacre en un concierto de música en Las Vegas, donde murieron 58 personas y más de 500 resultaron heridas.

Se trata de Stephen Paddock, de 64 años, quien abrió fuego contra el público del festival de música country Route 91, celebrado en Las Vegas. La policía confirmó que se suicidó tras el ataque.

El hombre disparó desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay, ubicado a una distancia de 400 metros del predio donde se llevaba a cabo el recital, al aire libre.

"No hemos determinado ninguna conexión con un grupo terrorista internacional", explicó el jefe local del FBI en Las Vegas, Aaron Rouse, por más que el grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el ataque.

En tanto, el hermano del tirador indicó que Stephen era un hombre normal. "Algo debe haber pasado, debe haber perdido la cabeza. Estamos conmocionados", dijo.

Además, remarcó que Stephen no tenía ninguna afiliación política o religiosa y "no había indicaciones de que pudiese hacer algo de este tipo" e indicó que su madre estaba en "shock": "Mi madre tiene 90 años y está completamente estupefacta", describió. "Nuestras condolencias a las víctimas", dijo y pidió que no ataquen a su familia.

Para Donald Trump, "fue un ataque terrible"

El presidente de Estados Unidos dio un mensaje desde la Casa Blanca donde afirmó que se trató de "un acto de pura maldad". El miércoles se reunirá con los familiares de las víctimas.

Con un mensaje conciliador Trump lanzó un llamado a la unidad, pidió rezar por el país y dijo que se trataba de un día de "conmoción y dolor" para los estadounidenses.

Además ordenó izar a media asta todas las banderas nacionales, en señal de luto. "Sé que estamos buscando algún tipo de significado en el caos, algún tipo de luz en la oscuridad. Las respuestas no vienen fácilmente", dijo Trump.