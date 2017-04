Masivo corte de luz en zona sudoeste tras falla en estación transformadora

Cerca de las 7 de hoy, unas 70 cuadras todavía estaban afectadas, por avenida Presidente Perón, desde Felipe Moré hasta Pérez, no había luz ni en las casas ni en el alumbrado público. Ceré también confirmó que no había luz en el radio comprendido por 27 de Febrero, Amenábar, Avellaneda y Mendoza.

