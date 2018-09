Massa: “Ir al Fondo Monetario fue un error”

Sergio Massa aseguró este martes que “el presidente tiene que convocar a las provincias a una mesa de trabajo” y opinó que ir a pedir crédito al Fondo Monetario Internacional “fue un error”.

Massa participó del segundo encuentro con gobernadores, realizado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), acompañado por la jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño.

“Vinimos a escuchar con responsabilidad y con prudencia a los gobernadores, dirigentes sindicales y legisladores que plantean los problemas que tenemos como país”, dijo Massa y agregó: “Ir al Fondo Monetario fue un grave error, en la coyuntura tenemos que convivir con eso, y más adelante tenemos que resolverlo definitivamente”.



“Agradezco la invitación de los gobernadores porque es el reconocimiento a nuestra fuerza política. Con responsabilidad, cumplimos con el pedido que nos hicieron de diagnóstico político y económico. Tenemos buena voluntad para encontrar soluciones, porque es momento de plantear propuestas, no reclamos. Con nuestro equipo económico del Frente Renovador estamos elaborando programas para que Argentina, no sólo logre convivir con el día a día de dificultad, sino también para tener esperanza hacia adelante”, expresó.



Massa también expresó que “el presidente tiene que convocar a las Provincias a una mesa de trabajo para ver cómo cuidamos a las economías regionales, y cómo hacemos para que los cambios en materia de impuestos tengan también justicia tributaria, porque si no siempre le toca pagar los que trabajan, invierten y producen. Sería importante avanzar en ponerle impuestos a los bienes personales y a los que tienen plata afuera. Hay 80 mil millones de dólares en fondos de inversión de argentinos en el exterior que pagando el 1% resolverían los problemas de las pymes y las economías regionales”.



“Los argentinos tenemos que salir de la trampa del blanco o negro. Es momento de reflexionar con responsabilidad y firmeza para cuidar a la gente y darle al Gobierno las herramientas que necesitan para gobernar”, afirmó Sergio Massa.



Asimismo, Massa manifestó: “Cuidar a la clase media es cuidar al mercado interno y defender el poder de compra del trabajador frente a la góndola. Con 42% de inflación es difícil que Argentina tenga salarios que le permitan a la gente llegar a fin de mes. Defender la obra pública es defender el trabajo de la gente, defender las pymes es defender el 70% del mercado interno generador de empleo, defender la posibilidad de tener un fondo de ayuda social que se incremente y cuide a nuestros jubilados y a los que peor la están pasando es permitirle a la gente llenar la heladera”.