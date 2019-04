Mauricio Macri: "Sabemos a cuántos les está costando llegar a fin de mes por culpa de la inflación"

El presidente Mauricio Macri dijo este lunes que sabe "a cuantos les está costando más llegar a fin de mes por culpa de la inflación", pero confió en que después de alcanzar un "pico en marzo" se vaya "avanzando paso a paso para erradicarla". "No es tan fácil como preveíamos", señaló el jefe de Estado. Este martes se espera el nuevo informe de Indec.

Al hablar en el acto de inauguración de las nuevas oficinas de la empresa Accenture, el mandatario manifestó: "Salir de 80 años con una inflación promedio de 62,6% de inflación no es tan fácil como lo preveíamos. Hemos empezado por hacer lo que corresponde. No vivir de prestado, no gastar más de lo que se tiene".

Macri afirmó que Cambiemos dio el debate sobre que "los presupuestos tienen que estar equilibrados" porque "ahí empezamos a construir un país sin inflación". "Esperamos que después de este pico que tendremos en marzo, a partir de acá a lo largo de los años vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, que tiene una inflación de un dígito", sostuvo.

El jefe de Estado agregó que "la inflación genera una inestabilidad enorme, aparte de afectar a todos para llegar a fin de mes". "Porque claramente sabemos a cuántos les está costando más llegar a fin de mes, culpa de la inflación", aseguró.

Además, remarcó que en su gestión quiere que "muchos argentinos se sientan protagonistas" y sean "parte de la vida diaria de su país, y de la vida diaria del mundo".