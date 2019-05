Maximiliano Pullaro sobre los dichos de Patricia Bullrich: "Es funcional al kirchnerismo"

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió al cruce de las declaraciones realizadas este viernes por su par nacional Patricia Bullrich, quien dijo que la provincia "busca desmerecer" el trabajo investigativo en el marco de los atentados contra funcionarios judiciales. Afirmó que "pretender golpear al gobierno provincial apunta a beneficiar al candidato del kirchnerismo", en referencia al candidato a gobernador Omar Perotti. También indicó que la funcionaria "vino a hacer show" a Rosario con el operativo "Contrafuego", llevado a cabo en la causa de los atentados al Poder Judicial, cuyos detenidos quedaron libres este viernes por no tener vinculación con esos ataques.

Entrevistado por los periodistas Alberto Lotuf, Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), Pullaro manifestó que las recientes expresiones de Bullrich –hechas en la misma emisora– son "funcionales al kirchnerismo". "Pretende golpear al gobierno para que gane el candidato del kirchnerismo", comentó. Consultado sobre si se refería a Omar Perotti, respondió: "No quedan dudas por las declaraciones que hacen".

Con respecto a la liberación de los seis detenidos e imputados en el operativo "Contrafuego", llevado a cabo el pasado 2 de mayo, señaló: "Es la Justicia la que contradice los dichos de la ministra, no el gobierno de la provincia. Fue erróneo decir que estaban involucrados con los atentados, no hay nada que lo indique, por eso quedan en libertad. Sí se les pudo imputar la tenencia ilegítima de arma de fuego".

"Cuando la ministra vino a hacer una conferencia no fuimos invitados en ningún momento. Tengo relación con la ministra. Le envié un mensaje diciéndole que me hubiese avisado y ella me dijo que lo resolvió a las 8 de la mañana. Siempre participé de las relaciones institucionales", añadió.

Pullaro fue más allá y aseguró que las autoridades federales "vinieron a hacer un show" con el operativo Contrafuego. "Tenemos que terminar de politizar la seguridad pública", amplió.

Además, el funcionario provincial sostuvo que la voluntad es trabajar en conjunto con Nación. "Vamos a trabajar juntos con quienes quieren trabajar juntos. Nunca pretendimos entrar en tensión. La situación no está bien y le ponemos el pecho. Que no nos culpen a nosotros por esta situación; no hicimos show y la justicia decidió en función de las pericias", concluyó.

"Es más fácil cambiar el eje que responder las preguntas que le hicieron en ese momento (en el programa Radiópolis). Hizo un ataque hacia mi persona. Era más fácil eso que contestar por qué dijo que estaban (los demorados) vinculados a las balaceras", finalizó.

Marcelo D'Alessio y Los Monos

"Claramente D'Alessio era un agente inorgánico de inteligencia que operaba en Santa Fe. (Alejo) Ramos Padilla vincula las comunicaciones con la ministra Bullrich. Le informaba de operaciones que llevaba adelante en la provincia. Lo tiene que investigar la justicia provincial y federal. No sabemos para quién estaba trabajando", dijo al ser consultado por la posible vinculación entre la ministra y el falso abogado procesado por espionaje ilegal y extorsión.

"Acá estaba trabajando para alguien. Pretendía operar contra el gobierno de Santa Fe", subrayó.

Operativo Contrafuego

El pasado 2 de mayo se hicieron múltiples allanamientos en Rosario que terminaron con seis personas detenidas. La ministra vino a Rosario ese día y realizó una conferencia de prensa donde manifestó que los sospechosos habían participado en los atentados contra el Poder Judicial. Este viernes quedaron en libertad, ya que el cotejo balístico descartó que las armas incautadas en sus domicilios hayan sido utilizadas en los ataques.

Los seis sospechosos sí fueron imputados por tenencia ilegítima de arma de fuego y recibieron 30 días de prisión preventiva efectiva.