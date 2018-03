"Me duele que duden de mis intenciones" y otras 14 frases de Macri

El presidente Mauricio Macri entregó numerosas frases en la extensa entrevista que brindó al programa El diario de Mariana (DDM), conducido por Mariana Fabbiani, que se pudo ver este miércoles en El Tres.

Temas políticos y también personales fueron parte de la nota que duró una hora y media y que fue realizada en la quinta de Olivos.

Cómo lo ven los argentinos: "Me duele que duden de mis intenciones. Nunca tomé una decisión pensando en perjudicar a alguien".

Reelección: "Si la gente decide que tengo que continuar, ahí estaré".

Su gabinete: "El equipo de Gobierno está muy bien. Los veo maduros, y Marcos Peña es el hombre más importante que tengo".

Su vida luego de la presidencia: "Me imagino estudiando de vuelta. Viviendo un tiempo afuera, para que se olviden de mí. Si dejo la presidencia no voy a molestar de afuera".

La nueva procuradora: "Vamos a proponer a Inés Weinberg de Roca como nueva procuradora en lugar de Gils Carbó".

Su nombre en los Panamá Papers: "Sobre Kagemusha tuvimos que ir a buscar los papeles a un sarcófago de hace 30 años para demostrar que todo estaba en regla"

Luis Caputo y otras denuncias: "Yo no estoy para encubrir ninguna corrupción en mi Gobierno. Nos han denunciado a todos y no hay nada que se haya comprobado. Caputo va la semana que viene al Congreso y va a explicar lo que tenga que explicar, pero tener una offshore no es ilegal".

Las escuchas de Cristina y Parrilli: "Estuvo muy mal que hayan salido del juzgado, que se hayan filtrado, no me gustó. Pero me reí mucho con el personaje de Parrilli".

El peronismo: "Necesitamos que esté unificado. Ojalá compartan una agenda que deje atrás la demagogia".

La posible prisión domiciliaria al genocida Astiz: "No es tan así como se dice, pero igual es una decisión 100% de los jueces y la vamos a respetar".

La delincuencia: "Hay que hacer más cárceles, hay mucho atraso en infraestructura. Estoy a favor en bajar la edad de imputabilidad, en el mundo entero ha funcionado".

La justicia: "Necesitamos que sea ágil, los jueces deben responder por la tarea que hacen porque hoy aquellos que delinquen entran y salen sistemáticamente".

La liberación de Cristóbal López: "Es inentendible. Es un mal ejemplo para todos los argentinos que hacen las cosas bien"

Su rutina: "Siento que perdí intimidad, pero los días a las 6:30 de la mañana voy al gimnasio, antes de las 9 estoy trabajando y trato de terminar com mucho a las 19"

El Mundial: "Voy a ir a ver los dos primeros partidos de Argentina con Juliana y Antonia, y ya le dije a Putin que volveré para la final".