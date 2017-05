“Me enoja la discrecionalidad de la distribución de Cambiemos”

La intendenta admitió su enojo con la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a municipios y comunas de Santa Fe a la que calificó de “discrecional”. En este sentido, aseguró que las localidades más afines con el gobierno nacional reciben mayores ingresos. Pidió transparentar ese reparto de recursos en el país.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Mónica Fein se refirió a la forma en que la administración nacional divide los llamados ATN. Según publicó el diario La Capital, en los primeros 16 meses de gestión, el gobierno de Mauricio Macri destinó de forma directa 352,8 millones de pesos de los cuales, la ciudad de Santa Fe recibió 152 millones de pesos mientras que Rosario sólo percibió 12 millones, pese a que tiene más del doble de habitantes.

“No me enoja que las ciudades reciban más recursos porque tienen complejidades, sí me enoja la discrecionalidad en la distribución. Me parece que, históricamente, no ser oficialista del gobierno nacional nos trajo dolores de cabeza. Esto se debería modificar en un mecanismo más transparente”, observó al respecto, en conversación con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain y solicitó “que ser más o menos amigos del gobierno nacional no implique tener más recursos”.

“La alta concentración de recursos en los últimos años del gobierno nacional ha hecho que gobernadores e intendentes tengan actitudes de menos autonomía”, continuó y advirtió: “He sido diputada nacional y he visto el condicionamiento para votar porque atrás estaba la ciudadanía a la espera de los recursos”.

Para la intendenta, “Rosario está muy atrás de los recursos que reciben ciudades con relaciones más estrechas con Cambiemos” y consideró que es hora de modificar las cosas: “Los Adelantos del Tesoro Nacional tendrían que ser definidos por ley”

Fein admitió, en tanto, que un panorama similar se produjo durante el kirchnerismo. “Sólo recibimos ATN con la estación de trenes, unos 30 millones de pesos del gobierno nacional, y fue la única vez para Santa Fe. Ahora, con el gobierno de Macri recibimos en la emergencia hídrica unos 12 millones de pesos, lo único hasta ahora”, precisó.

“Hay una discrecionalidad en cómo se distribuyen a pesar de que tenemos un buen diálogo y estamos avanzando en algunas obras, cuando comparamos, Rosario no está ni siquiera en las 10 ciudades que más recursos reciben”, se quejó.

Por otra parte, fue consultada sobre los fondos coparticipables provinciales y los reclamos de intendentes y jefes de comunas peronistas. “Es verdad, ha habido una baja de recursos y tiene que ver con la situación económica. Tuvimos una reducción que impacta en nuestras finanzas”, reconoció.

En ese sentido, recordó que “Santa Fe reclama una deuda histórica de 1.600 millones de pesos, mucho más del doble que nos falta para tener equilibradas las finanzas”. Finalmente, manifestó: “Estamos a la espera de que el gobierno provincial pueda acordar con el nacional para recibir esta deuda histórica”.