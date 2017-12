“Me golpearon, me manosearon y me llevaron; yo salía de laburar”

En el marco de la represión de Gendarmería este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional, en las últimas horas se viralizó un video grabado por un vecino desde un balcón, donde se vé como efectivos de Gendarmería maltratan y se llevan detenida a una joven que estaba en el piso y que gritaba que no tenía nada que ver con los violentos incidentes que se habían desatado por el debate de la reforma previsional. La chica pasó la noche detenida y este viernes fue liberada. “Me agarraron, me goleparon, me manosearon. Yo estaba a cuatro cuadras de mi casa, salí de laburar”, declaró.

Damiana, la chica detenida en medio de la represión de las fuerzas de seguridad, dijo al salir en libertad: "Me agarraron. Me golpearon. Me tiraron contra una camioneta. Me manosearon. No se lo recomiendo a nadie. Yo estaba a cuatro cuadras de mi casa. Salí de laburar: estaba volviendo a mi casa, loco. No tenía nada que ver".

Damiana salía de trabajar ayer en la zona de Congreso. Efectivos de gendarmería la manosearon y la trasladaron a la fuerza como se ve en el video. Lleva 24 hs detenida. No tiene antecedentes penales. El juez Bonadio dispondrá su liberación en breve, como la de los otros detenidos pic.twitter.com/XyPi0FmPj3 — Débora Pérez Volpin (@deperezvolpin) 15 de diciembre de 2017

En el video que se viralizó, se puede observar a la joven en el piso y a una moto tirada en la calle, con la que se tropezó. Otra chica trata de ayudarla, pero un gendarme la levanta y la sujeta por detrás y la manosea.

Luego se acercan otros efectivos y entre todos se la llevan violentamente hacia una camioneta de la fuerza. “¡Decime como te llamás!”, le gritaba alguien que intentaba socorrerla. “¡No tengo nada que ver!”, decía ella con desesperación.

El caso fue muy conmocionante y organismos de derechos humanos se acercaron a la Unidad de Investigaciones Especiales de Gendarmería, donde Damiana estaba detenida, para corroborar que estuviera bien y para pedir su inmediata libertad.

Al ser liberada por disposición del juzgado este viernes por la tarde, dijo entre sollozos: “Estoy bien, no soy yo sola, hay un montón de gente que está acá adentro. Sólo quiero irme a mi casa”.

Tras ser liberada, Damiana habló de su dentención: "Me golpearon, me manosearon" pic.twitter.com/Epqynle7fP — El Destape (@eldestapeweb) 15 de diciembre de 2017

Denuncia

En este sentido, los diputados Agustín Rossi, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade pidieron de manera formal a la Justicia que investigue la “responsabilidad penal de los uniformados y de las autoridades políticas durante el brutal operativo desplegado” en las inmediaciones del Congreso.

Además, exigieron que se allane el Ministerio de Seguridad y se llame a declaración testimonial a los diputados Darío Martínez, Horacio Pietragalla, Matías Rodríguez, Juan Manuel Huss, Victoria Donda y Leonardo Grosso, todos ellos víctimas directas de la represión.