“Me preocupa cómo condenamos a los otros por portación de cara”

“No creo que la policía esté capacitada para actuar en respuesta de un hecho de violencia de esas características. (Las denuncia) era verosímil pero si se cometía un delito las 15.30 (a esa hora ingresó el llamado al 911) y (los policías) llegan a las 16.10 donde hay gente jugando, creo que allí hay un exceso de actuación policial que no se justifica”, sostuvo y se quejó: “No podés entrar a una institución pública de esa manera, menos a esa institución pública”.

Por otro lado, llamó la atención que en el lugar había unas 200 personas y que al saltar el tapial, la policía no midió lo que podría haber ocurrido si de verdad había alguien armado allí dentro.

“Entiendo que el tejido social está herido por los hechos de inseguridad pero me preocupa como sociedad cómo condenamos a los otros por una supuesta portación de cara o de gorra”, lamentó la directora del Museo en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2.

